На внутренних линиях обслужено 950 тыс. человек (-37%). Самыми популярными маршрутами были Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды и Екатеринбург, отметили в "Домодедово".

На международных линиях перевезено 346 тыс. человек (+40%). Больше всего пассажиры летали в Ташкент, Дубай, Бишкек, Ош и Ереван.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — пока не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.

Основные базовые авиакомпании "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ также частично ограничено: с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозировали, что все российские авиакомпании перевезут в марте около 5,2 млн человек: это на 20% меньше, чем годом ранее.