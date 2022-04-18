"Говоря именно о въезде, прежде всего в этом году мы рассчитываем на прием иностранных туристов из стран ближнего зарубежья. Из стран дальнего зарубежья — из таких, как Индия, страны Ближнего Востока, прежде всего Ирана и ОАЭ. В конечном счете все будет зависеть от удобства авиасообщения", — сказал Мусихин.

Он добавил, что сейчас прямые рейсы из Петербурга среди стран дальнего зарубежья есть только в Турцию, Катар и ОАЭ.

Мусихин не стал прогнозировать количество зарубежных путешественников, которое может ожидать Петербург в текущей ситуации с западными санкциями. В 2021 году город посетили порядка 250 тысяч иностранцев, но на сегодняшний день глубина бронирования минимальна, поэтому предсказать турпоток затруднительно, пояснил он.

"Мы очень рассчитывали на Китай, но та эпидемиологическая обстановка, которая сложилась в Шанхае и, возможно, распространится на другие регионы, не дает возможности снять жесткие ковидные ограничения, которые в Китае сохраняются. Думаю, что именно эпидемия не позволит нам получить туристов из Китая, как мы рассчитывали", — сказал Мусихин.

По его данным, сейчас около 40% всех внутренних путешественников в Петербурге приходится на жителей Москвы. Средняя стоимость трехдневного тура составляет 15 тысяч рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года.