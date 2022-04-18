Даты рейсов: 30 апреля и 8 мая. Продолжительность поездки — 3дня/2 ночи.

"Туристический поезд "Ко Дню Победы" № 927/928 отправится с Восточного вокзала г. Москва в субботу вечером 30 апреля в 20:30. В воскресенье туристы смогут осмотреть мемориальный комплекс в Прохоровке, а в понедельник посетят город-герой Тула. Вечером в понедельник поезд возвратится в г. Москва в 19:15", — говорится в сообщении.

Второй рейс начнется в воскресенье 8 мая. 9 мая пассажиры смогут посетить Прохоровку, 10 мая познакомятся с городом-героем Тула и вечером вернутся на Восточный вокзал Москвы.

"Расписание поезда составлено так, чтобы ночью туристы находились в пути, а днем могли осмотреть достопримечательности городов, сыгравших важную роль в Победе в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к мемориалам в Прохоровке и Туле", — отмечается в пресс-релизе.

В составе поезда будут вагоны СВ, купейные и вагоны с местами для сидения.

Экскурсионная программа в Туле включает посещение памятника тулякам — Героям Советского Союза, погибшим в Великой Отечественной войне, мемориала "Героическим защитникам Тулы в 1941 году" на площади Победы, установленного в память о 45 днях и ночах обороны города.

В Белгородской области туристы смогут посетить один из крупнейших мемориальных комплексов России — Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле". Комплекс включает в себя музей "Битва за оружие Великой Победы", "Музей бронетанковой техники", музей "Третье ратное поле России", памятник Победы "Звонница", танковый полигон, а также публичную научно-историческую библиотеку Н.И. Рыжкова на "Прохоровском поле".

Прохоровское поле, где во время Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее в истории танковое сражение, является третьим ратным полем России после Куликова и Бородинского полей.