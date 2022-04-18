"Весной и летом есть несколько наиболее популярных видов отдыха. Познавательные поездки в города с хорошей инфраструктурой – Калининград, Самара, Нижний Новгород, Казань, Суздаль, Ярославль, Владимир и другие. Их объединяет хорошая городская среда, исторические центры, богатая культурно-познавательная программа. То есть можно гулять, ходить на экскурсии, вкусно есть и при этом во всех этих городах есть возможность жить за городом. Совмещать такой культурно-познавательный отдых можно еще и с элементами рекреации и с жизнью за городом", — рассказала она на брифинге в эфире телеканала "Россия24".

Как отметила Догузова, самый популярный вид отдыха – это у воды: около 60% всех путешествующих хотят отдыхать не только на морских курортах, но и рядом с озерами и реками.

"Кратно возросла популярность круизов, в том числе мы видим это по программе туристического кешбэка. С одной стороны, это возможность быть много времени на воде, видеть красивые волжские пейзажи, с другой стороны – знакомиться с историей городов, менять картинку. Круизы есть любой продолжительности: от 3 дней до 3 недель в зависимости от возможностей и предпочтений – по Каме, Енисею, Оке, Волге, Ладожскому и Онежскому озерах", — пояснила руководитель ведомства.

Догузова также сообщила, что этой весной-летом у российских туристов очень востребован оздоровительный отдых в санаториях, на термах или в спа-комплексах.

"Даже по программе кешбэка мы видим, что оздоровление на втором месте по популярности. Это и Кавминводы, и Краснодарский край, и большой санаторный-комплекс в Башкирии, и в Челябинской области, большой санаторный комплекс Петербурга на Балтике", — добавила она.

Пользуется спросом, по ее словам, и активный отдых на природе: такие возможности есть на Алтае, в Алтайском крае, Карелии, на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине.

Ранее Догузова сообщила, что за два этапа программы туристического кешбэка в 2022 году путешествия по России со скидкой 20% приобрели 2,4 млн туристов на общую сумму 44 млрд рублей. Спрос в рамках программы в этом году в пять раз выше, чем в прошлом.