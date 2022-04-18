"Маршруты, созданные в рамках проекта "Горы близко", будут доступны для людей разной физической подготовки: от семей с детьми до подготовленных спортсменов. Пройти по маршрутам можно будет как самостоятельно, так и в составе организованных туристических групп. В рамках проекта проводятся работы по благоустройству кемпингов, стоянок и туристических баз на маршрутах", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вся необходимая туристам информация о маршрутах с картами, фото- и видеоматериалами будет объединена на интернет-сайте горыблизко.рф.

В свою очередь о подготовке к курортному сезону, который стартует в крае с 1 мая, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Ежегодно в летний сезон мы принимаем более 8 млн гостей. Туроператоры и отельеры стараются разрабатывать новые предложения, чтобы сделать отдых еще разноообразнее. Некоторые многодневные походы, популярные еще с советских времен, теперь работают как туры выходного дня", — цитирует пресс-служба губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Новые турмаршруты позволят большему количеству как местных жителей, так и гостей, познакомиться с уникальной природой Кубани и Западного Кавказа.