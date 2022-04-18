"У нас появился первый и единственный на данный момент в мире открытый панорамный железнодорожный вагон со стеклянным полом", — сообщается в соцсетях музея железной дороги в понедельник.

В вагоне есть сидячие места и две площадки, на которых можно проехать, непосредственно стоя на стеклянном полу.

Представители музея отметили, что одним из первых пассажиров стал известный астроном и выразили надежду, что "уникальный железнодорожный вагон будет ходить на линии под счастливой звездой".

Каринская узкоколейка действует с 40-х годов прошлого века, ширина колеи — 750 мм.

Туристический поезд курсирует из основной части города Кирово-Чепецка в микрорайон Каринторф, следуя, в том числе, по специальному мосту через реку Чепца.