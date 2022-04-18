В целом, согласно представленным на совещании материалам, аэропорт Уфы рассматривает три сценария развития ситуации на рынке авиаперевозок в текущем году: оптимистичный (сокращение пассажиропотока и доходов на 10%), базовый (на 15%) и пессимистичный (на 25%).

Пассажиропоток в январе-марте 2022 года вырос на 23%, до 826 тыс. человек (из них на внутренних рейсах перевезено более 85% пассажиров). В марте он сократился на 7% из-за уменьшения более чем на 60% числа международных перелетов.

"В настоящее время воздушный транспорт России столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением. В первую очередь, это связано с закрытием воздушного пространства с 38 странами и наложением ограничений на воздушные суда иностранного производства, эксплуатируемые нашими компаниями — имеет место арест 78 воздушных судов за рубежом, так же, как и запрет на поставку авиазапчастей и требования возврата воздушных судов иностранными лизингодателями. Кроме того, Росавиацией сегодня продлен приостановочный запрет на работу 11 аэропортов Юга России и введен запрет для российских авиакомпаний на выполнение международных полетов в связи с высокими рисками (для — ИФ) воздушных судов", — отметил Андреев.

"Наш аэропорт имеет ключевые особенности в своей сети маршрутов, которые в сложившейся негативной внешней ситуации позволяют нивелировать часть возникших (неблагоприятных — ИФ) факторов в области воздушного транспорта. Мы знаем, как сохранить финансовую устойчивость. (В частности — ИФ) к характеристикам нашей сети маршрутов относится относительно низкая доля международных рейсов, не превышающая 15% в общем объеме перевозок", — отметил гендиректор.

В числе прочих антикризисных мер авиапредприятие планирует приостановить закупочную деятельность и заключение новых контрактов, которые не являются необходимыми для бесперебойного обеспечения основной деятельности (расходы будут снижены более чем на 150 млн рублей), приостановить исполнение части инвестиционных планов (сокращение на 300 млн рублей), ввести ограниченный режим функционирования терминала международных авиарейсов, обеспечить запас запчастей более чем на полгода. Решается вопрос о сервисном обслуживании импортного наземного транспорта.

"Все крупные аэропорты, а мы по-прежнему входим в десятку ведущих аэропортов страны, проводят мероприятия, направленные на сокращение затрат и сохранение своей финансовой устойчивости", — отметил Андреев.

При этом он добавил, что "изменение оплаты труда персонала не планируется, мы видим своим приоритетом сохранение коллектива". Средняя зарплата, как ожидается, в 2022 году вырастет на 15%, до 43,7 тыс. рублей.

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году, как сообщалось ранее, достиг рекордной отметки, превысив 4 млн человек. Выручка предприятия превысила показатель 2020 года по РСБУ в 1,7 раза, 5,375 млрд рублей, чистая прибыль — на 26%, до 916,7 млн рублей.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.