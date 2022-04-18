"Это новый проект музея, который позволит посетителям познакомиться с историей светских салонов и почувствовать себя его гостями: они будут собираться в вечернее время за чашкой чая и обсуждать последние новости музея, вопросы старинного этикета и дворянского досуга, а также встречаться с известными людьми: историками, искусствоведами, поэтами", — говорится в сообщении.

Проект стартует 21 апреля, тематические вечера гостиной будут проходить на Манежной улице в здании 1820-х годов, построенном на месте усадьбы XVIII века. Первое собрание в "Кремлевской гостиной" будет посвящено истории светских салонов во Франции и России. Речь пойдет о Малых Эрмитажах императрицы Екатерины II, парижских гостиных мадам Рекамье и мадам Жоффрен, известных салонах Петербурга и Москвы.