"В ночь на 16 апреля завершилось дополнительное окно продаж по программе туристического кешбэка. Если брать суммарно два последних окна продаж, то с начала 2022 года туристическим кешбэком воспользовались более 2,4 млн человек. Этим туристам вернулось на карточки в виде кешбэка 8,4 млрд рублей и начисления продолжаются. Всего туристы приобрели туров на почти 44 млрд рублей. Программа пользовалась колоссальным спросом: в сравнении с прошлым годом путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще", — сказала она на брифинге в эфире телеканала "Россия24".

Догузова напомнила, что с начала года прошли два этапа распродажи туров с кешбэком, которые длились в общей сложности 2,5 месяца. Отправиться в приобретенные по программе поездки россияне могут до конца июня.

"Благодаря продлению второго этапа программы до 15 апреля путешествия по стране с кешбэком приобрели еще полумиллиона граждан. Это очень много. За последнее время 100 тыс. человек пользовались кешбэком в день", — подчеркнула она.

Догузова добавила, что наибольшим спросом пользовались туры в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московскую область, Москву и Татарстан.

Глава Ростуризма также подвела промежуточные итоги программы детского кешбэка за поездки в детские лагеря.

"Программа очень бодро стартовала. У нас чуть менее трех недель продажи, за это время родители приобрели для детей 130 тысяч путевок. И им уже вернулось в виде кешбэка 2 млрд рублей. Программа очень актуальна особенно для семей, где много детей, так как нет ограничений по количеству поездок на семью и на одного ребенка", — сказала Догузова.

Распродажа туров с кешбэком в 2022 году стартовала 18 января и должна была продлиться до 12 апреля. Однако из-за того, что выделенные на весенний этап средства закончились раньше срока, Ростуризм остановил акцию 1 марта. 15 марта распродажа возобновилась для поддержания туристической отрасли в условиях экономического кризиса.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 31 марта. В ее рамках родители могут приобрести для своих детей путевки в детские стационарные и палаточные лагеря со скидкой 50%, но не более 20 тыс. рублей. Отправиться в лагерь дети смогут с 1 мая по 30 сентября. По оценкам Ростуризма, ожидается, что суммарно не менее 450 тыс. детей смогут воспользоваться этой программой.