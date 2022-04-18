"Мы выстраиваем единую систему предоставления туристам высококачественных услуг, включающую в себя сопровождение их профессиональными людьми. Поэтому вопрос аттестации экскурсоводов, гидов и инструкторов по новому закону стоит на особом контроле в правительстве. До конца года аттестацию и внесение в единый федеральный реестр должны пройти более 5 тысяч специалистов", — сказал Чернышенко на совещании по развитию экологического туризма.

Вице-премьер напомнил, что с 1 июля вступает в силу федеральный закон об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он направлен на создание прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг в России.

По итогам совещания зампред правительства поручил Ростуризму доработать нормативно-правовое регулирование вопроса, связанного с вступлением в силу новых разделов закона о деятельности инструкторов-проводников.