"Система единого ски-пасса, которую поддержали все инвесторы, гарантирует туристу три ключевые вещи – удобство, доступность и безопасность. В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах", — цитирует пресс-служба слова Чернышенко.

По его словам, также необходимо обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, в частности детей. "Считаю, что единый ски-пасс на всей территории горного кластера Сочи должен быть увязан с перспективными планами развития", — добавил зампред правительства.

Как напомнил генеральный директор НАО "Красная Поляна" Андрей Круковский, единый ски-пасс как билет создан два года назад, однако он не пользовался большим спросом, так как курорты между собой никак не соединены. Для перемещения между ними туристы пользуются автобусами или такси.

В свою очередь, управляющий горно-туристическим центром "Газпром" Эдуард Троянов сообщил, что для удобства туристов уже увеличено количество рейсов бесплатного шаттла и сформировано удобное автобусное расписание.

"В будущем планируется создать сеть соединительных канатных дорог между курортами, полномасштабный запуск которой запланирован на 2025 год. Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, ж/д вокзалом и поселком Красная Поляна", — цитирует его пресс-служба вице-премьера.

Чернышенко также отметил, что к этой системе должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые, в частности, речь идет о новом всесезонном курорте "Долина Васта".