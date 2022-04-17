По данным издания, турецкий перевозчик получит название Southwind и будет базироваться в аэропорту Антальи. Первые рейсы запланированы к началу летнего сезона — на конец мая.

Турецкое Генуправление гражданской авиации уже получило заявку на регистрацию нового перевозчика, процесс может пройти в ускоренном режиме.

В парке компании пока заявлены пять лайнеров Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

В начале апреля сообщалось, что власти Турции утвердили трехэтапную дорожную карту по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций, в частности планируется создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты. Новый перевозчик будет выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полётные программы. В апреле-мае рейсы из российских городов в Турцию поставили в расписание семь авиакомпаний, из которых две турецких (Turkish Airlines и Pegasus), и пять российских ("Россия", "Азимут", Red Wings, "Ямал" и PegasFly. Российские авиакомпании могут выполнять полеты на самолетах, которые находятся в их собственности.