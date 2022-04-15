"Выделить в 2022 году Росавиации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России бюджетные ассигнования в размере 1507262,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду отсутствие сокращения численности персонала получателя субсидии более чем на 10 процентов по сравнению с численностью персонала получателя субсидии по состоянию на 1 января 2022 г.", — говорится в документе, размещенном в пятницу на портале правовой информации.

"Росавиации осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г.", — отмечается в документе.