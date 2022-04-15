Название экскурсионного тура остается прежним — "Влюбиться в Нижний". Он включает около 20 основных достопримечательностей.

По словам начальника управления туризма департамента развития предпринимательства нижегородской мэрии Елены Мишиной, ранее автобусы "прекрасно показали себя на фестивалях "Горьковская ёлка" и во время летнего сезона".

"Нам очень приятно, что компания-оператор будет работать в Нижнем Новгороде всесезонно, потому что они заходят только в те города, где уверены в стабильности туристического потока и высоком уровне городской туристической инфраструктуры", — сказала Мишина.

Заместитель генерального директора компании City Sightseeing Дмитрий Гаврилов сообщил, что в текущем году в маршрут по центральным улицам Нижнего Новгорода добавили посещение улицы Ильинской.

"Мы немного разнообразили наш маршрут "Влюбиться в Нижний", добавив в него экскурсию по одной из красивейших городских улиц, а также из нововведений — теперь на маршрутах будут работать водители и стюарды-нижегородцы, ранее на автобусах работали специалисты из Москвы", — сказал он.

Гаврилов добавил, что в 2020 году за неполные 2 месяца на автобусах в Нижнем Новгороде прокатились около 10 тыс. человек, а в 2021 году за 12 дней работы — около 2 тыс. человек.

В свою очередь мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил в своем телеграм-канале, что "присутствие мирового бренда City Sightseeing в городе — показатель высокого потенциала и уровня развития туризма".

Такие экскурсионные автобусы курсируют всего в четырех российских городах, включая Нижний Новгород, добавил он.