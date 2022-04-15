Так, ЦБ принял решение отменить лимит в 30% по авансовым платежам для внешнеторговых контрактов на оказание услуг в сфере туризма, ремонта и обслуживания зданий и оборудования.

Кроме того, полностью вносить авансовый платеж можно будет также по договорам за услуги нерезидентов из дружественных стран в сфере выставочной деятельности либо за услуги нерезидентов по организации выставок, ярмарок, конгрессов на территории дружественных государств.

"Смягчение правил валютного контроля позволит улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских туристических организаций, поддержать продвижение продукции отечественных производителей на внешние рынки", — отмечает Банк России.

Ранее ЦБ отменил лимит в 30% по авансовым платежам в сфере транспорта и для ряда договоров стоимостью до $15 тыс.