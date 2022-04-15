"Провела звонок с министром туризма и древностей Египта Халедом Эль-Энани по вопросу подготовки к запуску туристического сезона. Эль-Энани информировал, что Egypt Air с сегодняшнего дня возобновляет рейсы между нашими странами. Сегодня в Домодедово уже приземлился первый рейс Egypt Air из Каира. До конца апреля также планируется запустить рейсы из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Москву (предварительно прорабатывается по 7 рейсов в неделю по каждому из направлений)", — написала она в своем телеграм-канале.

Догузова рассчитывает, что "уже в ближайшее время российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты".