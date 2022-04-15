Экспозиция, насчитывающая около 70 произведений, посвящена творчеству крупнейшего мастера французского гравированного портрета Робера Нантейля (1623-1678). Ему удалось создать особую систему гравирования на меди с возможностью выполнения портретов большого размера. Как при жизни, так и в наши дни, он почитается выдающимся мастером в резцовой технике.

Резцом Нантейля запечатлены образы высшего духовенства, государственных министров, членов парламента, военачальников; они иллюстрируют XVII век необыкновенным искусством портрета и дают наглядное представление не только о внешности отдельных личностей, но и об облике общества того времени в целом.

"Сферой деятельности Робера Нантейля в период правления молодого Людовика XIV был неизменно востребованный во все времена жанр портрета, дававший модели возможность украсить им свой род и надолго сохранить имя. Уровнем своего дарования и творческого потенциала Нантейль задал образец той художественно-технической высоты, который на долгое время сделался эталонным и оказал неоспоримое воздействие не на одно поколение работавших в этой области граверов", — отмечают в музее.