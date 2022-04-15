"Министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев отметил, что законопроект призван систематизировать оказание услуг по автотуризму и мототуризму на курортах Карачаево-Черкесии, так как сейчас никак и никем не контролируется качество оказания услуг, наличие прав на управление транспортом, в общем и целом — безопасность туристов и самих организаторов авто- и мототуризма", — говорится в сообщении.

В проекте закона предусмотрен ряд вопросов по обеспечению безопасности туристов, в том числе обязательная паспортизация маршрутов и схемы движения.

Глава КЧР Рашид Темрезов поручил тщательно проработать механизмы урегулирования всех вопросов.

"Нужно четко и ясно регламентировать условия организации автотуризма и мототуризма, определить органы, которые будут осуществлять функции контроля, чтобы данные услуги предоставлялись упорядоченно и на законных условиях для обеспечения самого главного — безопасности туристов", — подчеркнул Темрезов.