"С 29 апреля стартует ежедневная полетная программа из Москвы и Петербурга в Анталью на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. С 28 апреля стартует ежедневная полетная программа из Казани", — сообщает пресс-служба туркомпании

Как отметили в "Интуристе", туристам, забронировавшим туры на рейсах AZUR air из Москвы, Казани, Петербурга, будет предложена пересадка на Turkish Airlines с доплатой – от 276 до 350 евро с человека в зависимости от города.

Там пояснили, что если турист не согласен с условиями перебронирования, то он может оставить в заявке только наземное обслуживание или аннулировать тур без штрафов.