Праздник пройдет на пяти площадках на территории крепости, вход на "космические площадки" по традиции в этот день свободный.

Почетными гостями праздника в этом году станут космонавт-испытатель Российского отряда космонавтов Иван Вагнер, вернувшийся из своего первого полета в 2020 году, и летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России, почетный гражданин Санкт-Петербурга Сергей Крикалев. Именно с полуденного выстрела, произведенного космонавтами, и стартует праздник в Петропавловской крепости.

От музея космонавтики и ракетной техники до Нарышкина бастиона торжественным маршем пройдет оркестр Военно-космической академии имени Можайского.

Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко станет одной из площадок праздника и распахнет свои двери в 11:00 для свободного посещения. Там можно будет посмотреть основную экспозицию и сделать фотографию на фоне МКС.

В конференц-холле с 12:00 пройдут кинопоказы документальных фильмов по космической тематике. А в 15:00 здесь состоится награждение победителей VI регионального фестиваля-конкурса "Наследники Вселенной".

В этот день с полуденным выстрелом пушки на берегу Кронверкского пролива у Никольских ворот начнутся XXХIV Показательные старты моделей ракет. В течение двух часов планируется запуск около 50 моделей, сделанных руками детей. Основной материал для постройки моделей ракет — бумага, которая позволяет сделать модели легкими, но достаточно прочными. Вес моделей — от 30 до 350 грамм.

В Иоанновском равелине гости праздника станут непосредственными участниками уличного представления "Cosmo" от профессионального уличного театра "АспектР" (Санкт-Петербург), который работает в уникальном жанре, совмещая технику анимации маски, уличный танец и интерактивное взаимодействие с публикой.

На Соборной площади все желающие смогут познакомиться с историей отечественной космонавтики на уличной выставке "Время первых": от запуска первого искусственного спутника Земли и до Международной космической станции.

В атриуме Комендантского дома дети и взрослые погрузятся в атмосферу творчества и культуры, и общения. На стендах будет представлена выставка иллюстраций художника Геннадия Тищенко к роману Алексея Толстого "Аэлита". Она приурочена к 100-летию первой публикации этого литературного произведения.

Здесь же состоится концерт, в котором примут участие коллективы Дворца учащейся молодежи: Оркестр баянистов им. П.И. Смирнова и творческая мастерская эстрадного вокала "Арт-колледж", а также коллектив художественной самодеятельности и оркестр Военно-космической академии имени Можайского.

Затем гости праздника встретятся с почетными гостями — космонавтами Вагнером и Крикалевым. А самых юных участников ожидает встреча с известным популяризатором астрономии и космонавтики, директором детского клуба космонавтики Никитой Поповым и космические активности.