Отмечается, что его модернизация началась в прошлом году. Выполнен капитальный ремонт здания, в том числе всех помещений для обслуживания пассажиров и персонала, а также фасада. На данный момент проводится переоборудование воздушного пункта пропуска. Завершение работ планируется летом 2022 года.

Инвестиции в проект составляют более 400 млн рублей. Пропускная способность терминала увеличится с 80 до 160 пассажиров в час.

В январе-феврале 2022 года аэропорт обслужил 116,365 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее. 24 февраля 2022 года Росавиация ввела временное ограничение на полеты в южном воздушном пространстве. Под запрет попали 11 аэропортов страны, в том числе и анапский.

Период ограничения полетов позволил аэропорту подготовиться к летнему сезону. В залах обслуживания пассажиров идет подготовка к открытию новых торговых точек, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2017 году группа "Базэл Аэро" (прежнее название "Аэродинамики") ввела новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Анапы, вложив в проект 1,5 млрд рублей. Площадь нового аэровокзального комплекса составила 11,8 тыс. кв. м, пропускная способность — 600 пассажиров в час. Терминал обслуживает внутренние воздушные линии. После его ввода в эксплуатацию здание бывшего аэровокзала (площадью 5 тыс. кв. метров) было переоборудовано в терминал международных авиалиний.

Пассажиропоток международного аэропорта "Анапа" в 2021 году составил более 2,932 млн человек и стал рекордным за всю историю его работы. По сравнению с показателем 2020 года пассажиропоток увеличился почти на 63%, а по сравнению с "доковидным" 2019 годом — в 1,8 раза.