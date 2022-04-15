Ранее ограничения были введены до 18 апреля.

Согласно распоряжению, до конца месяца в регионе будет продлена приостановка работы организаций и индивидуальных предпринимателей в части осуществления зрелищно-развлекательной деятельности (за исключением проводимых кинотеатрами, театрами, цирком).

Так же в регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах, магазинах и транспорте.

Как сообщалось, с 18 апреля в Рязанской области заполняемость в залах театров, кинотеатров, цирков разрешено увеличить до 80%, зрительных залов физкультурно-спортивных организаций — до 60%. Также с 28 марта в Рязанской области снят запрет на работу общепита с 01:00 до 06:00.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 15 апреля в регионе выявлено еще 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,10%. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 118031 человека.