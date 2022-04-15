"Посетителей Серпуховского историко-художественного музея 16 апреля ждет тематическая экскурсия "Тайны старинного особняка", которая познакомит с историей возникновения, архитектурой, интерьерами купеческого особняка Мараевых, непростой жизнью его хозяев, бытом серпуховских купцов", — говорится в сообщении.

В субботу также состоятся две экскурсии в Покровскую старообрядческую церковь, которая расположена недалеко от особняка Мараевых.

В музее-заповеднике "Усадьба Мураново им. Ф.И. Тютчева" планируется провести творческие мастер-классы для семей с детьми, а также концерт дуэта "Романсеро", где солисты исполнят романсы на стихи поэтов XIX века.

Кроме того, выставка "Материалы из архива Общества изучения русской усадьбы" уже открыта в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Там представлены документы, письма, старинные и современные фотографии, схемы усадебных домов, редкие книги.

День подмосковной усадьбы состоится 16 апреля.