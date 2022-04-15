"Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями)", — отметил собеседник агентства.

По данным следствия, Кирсанов, являясь должностным лицом, включал свою кандидатуру в списки премированных работников, а также издавал и утверждал приказы в нарушение Устава предприятия. По предварительным данным, таким образом он незаконно получил более 2 млн рублей.

"Кроме того, Кирсанов незаконно покупал авиабилеты для перелета в другие регионы России для себя и близких родственников за счет авиапредприятия", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что мера пресечения подозреваемому будет избираться в понедельник.

По его сведениям, факты противоправной деятельности выявили оперативники регионального управления ФСБ.

Между тем, в мае прошлого года, также по материалам УФСБ было возбуждено дело о мошенничестве с зарплатными средствами предприятия "Международный аэропорт Магнитогорска".

Изначально дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) транспортная полиция возбудила по факту нарушения.

"В настоящее время обвинение в мошенничестве предъявлено начальнику экономического отдела АО "МАМ" и главному бухгалтеру предприятия. Они обвиняются в том, что фиктивно трудоустроили близких родственников и знакомых, зарплату и премии которых переводили на дебетовые карты и распоряжались денежными средствами по своему усмотрению. Ущерб, нанесенный предприятию, превышает 1 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации агентство в настоящее время не располагает.