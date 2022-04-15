Среди министров Савельев уступает только главе Минпромторга Денису Мантурову, который получил доход в 705 млн руб.

Савельев возглавил Минтранс в ноябре 2020 года. До этого он был гендиректором "Аэрофлота" и, согласно прошлогодней декларации, за 2020 год заработал более 359 млн руб. Разбивки между доходами в "Аэрофлоте" и правительстве в декларации нет, также нельзя сделать вывод, есть ли в структуре дохода Савельева за 2021 год какие-либо выплаты по итогам работы на посту СЕО авиакомпании.

Савельев также отчитался о владении двумя автомобилями — BMW X5 и люксовым Bentley Continental GT.

В индивидуальной собственности главы Минтранса указаны шесть земельных участков общей площадью 6,552 тыс. кв. м, пять жилых домов (1,875 тыс. кв. м), три квартиры (739 кв. м) и одно нежилое помещение (3,655 тыс. кв. м). Также у Савельева есть доли в двух "иных строениях, помещениях и сооружениях" общей площадью 2,652 тыс. кв. м.

Прошлогодний доход супруги Савельева, согласно декларации, составил 22,8 млн руб. (годом ранее — 35,6 млн руб.) Среди объектов ее индивидуальной собственности указаны две машины Mercedes-Benz (S 63 AMG и AMG GLE), три земельных участка общей площадью 11,923 тыс. кв. м, два жилых дома (827,9 кв. м), четыре квартиры (612,3 кв. м). При этом супруга министра пользуется квартирой площадью 207,4 кв. м.