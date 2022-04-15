"Авиакомпания "Россия" начнет выполнять прямые регулярные рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в город Анадырь Чукотского автономного округа с 19 мая. Новые рейсы свяжут столицу России с самым восточным городом страны", — говорится в сообщении.

Компания будет совершать полеты по маршруту Москва — Анадырь — Москва на воздушных судах Boeing 777-300. Общее количество мест на борту – 373, их которых 18 мест бизнес-класса и 355 кресел экономического класса.

Полеты будут выполняться три раза в неделю.