"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии завершит горнолыжный сезон в воскресенье, 17 апреля. В последние дни катания этой зимы гостям будут доступны трассы северного склона. При условии благоприятной погоды это будут почти 13 км трасс всех уровней сложности. На курорте действует сниженный весенний тариф", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что зимний сезон 2021/2022 длился 135 дней, с 4 декабря по 17 апреля.

"В сезоне 2020/2021 годов трассы были открыты для катания дольше — с 28 ноября по 25 апреля. Турпоток за это время составил 565 тысяч человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019/2020", — говорится в сообщении.