"В экспозиции музея-усадьбы "Ясная Поляна" находятся более 40 тысяч предметов, принадлежавших Льву Толстому и его семье. Это подлинные вещи, хранящие в себе историю семьи писателя, особенности ее быта и взаимоотношений. В видеопроекте "Личные вещи" музей-усадьба приоткроет двери в запасники музея и покажет экспонаты, которые обычно скрыты от глаз посетителей", — говорится в сообщении.

В этом году выйдут два сезона проекта. Каждый сезон состоит их трех серий хронометражем от 5 до 10 минут.

В первом выпуске хранитель Дома Толстого Надежда Переверзева расскажет о туалетном столике, принадлежавшем Софье Андреевне Толстой. Следующие выпуски проекта будут посвящены шапочкам Льва Толстого, вырезкам его младшего сына Ванечки и другим предметам.

Проект будет размещаться на платформе Rutube и на странице музея во "ВКонтакте".

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.