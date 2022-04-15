"К очередной годовщине со дня основания музея, а это было 12 апреля 1990 года, мы представили на расширенном заседании ученого и попечительского советов основные положения Концепции развития в перспективе с 2023 по 2027 годы. Она включает в себя различные мероприятия, которые нацелены на дальнейшее наше развитие как единственного в России комплексного морского музея. И основным показателем успехов в этой работе станет востребованность музея не только у жителей Калининградской области, но и других регионов России", — сказала Сивкова.

По ее словам, в 2021 году музей посетили более 1,3 млн человек, что стало рекордом за всю его историю. Концепция же предполагает рост посещаемости музея на 50% до 2027 года, примерно до 2 млн человек.

"Задача амбициозная, но выполнимая с учетом наших новых проектов, идей и планов. Речь, прежде всего, идет об увеличении количества фондовых предметов, проводимых мероприятий, а главное — завершении строительства корпуса "Планета океан" и размещении там новых экспозиций", — пояснила гендиректор.

Строительство идет уже не один год. На сегодня возведены несущие и ограждающие конструкции на 98%, инженерные сети и аквариумный комплекс смонтирован на 40-45%, благоустройство территории выполнено на 60%. Открыть новую доминанту музея — огромный стеклянный шар диаметром 28 метров — планируется в 2024 году.

В этот же год планируется завершить работы по обустройству историко-культурного центра "Морское наследие", который разместится в части здания бывшей Янтарной мануфактуры. Там будет создана образовательная база для археологов, дайверов и реставраторов. При этом в 2023 году музей рассчитывает полностью обустроить объект культурного наследия "Старый маяк в поселке Заливино", который расположен на берегу Куршского залива. Он станет базой для исследовательской работы и морских образовательных практик, отметила Сивкова.

Музей предполагает и другое расширение. Так, готовится обращение к губернатору Антону Алиханову о передаче учреждению бастиона "Литва", расположенного на правом берегу реки Прегель в черте Калининграда. Старинное крепостное сооружение необходимо вовлечь в музейную жизнь, включить в водный туристический маршрут, разместить там фондохранилище.

"Мы стремимся сделать музей учреждением международного уровня, современным образовательно-просветительским центром, якорным объектом будущего Музейного квартала Калининграда. Мы должны стать местом настоящего и всесезонного паломничества туристов", — заключила Сивкова.