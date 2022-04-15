"В этом году на создание 22 объектов обеспечивающей инфраструктуры бюджетом РФ предусмотрено 2,4 млрд рублей, в 2023 году — 10,6 млрд. При этом всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минстрой РФ закончит прием заявок на получение субсидии 13 мая.

По словам замминистра Юрия Гордеева, сначала Минстрой проработал вопрос потребности субъектов в обеспечивающей инфраструктуре. Он добавил, что она превышает лимиты, предусмотренные на данное направление в рамках госпрограммы.

"Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры туризма требует комплексного подхода. Для минимизации рисков, связанных с удорожанием строительства, необходимо использовать реструктурированные источники финансирования", — отметил Гордеев.

Так, Минстрой планирует дополнительно задействовать в случае необходимости пакет инструментов инфраструктурного меню. Использование его инструментов предполагает привлечение внебюджетных инвестиций дополнительно к выделяемым бюджетным средствам.

Субсидии распределят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Правила их предоставления и распределения определены постановлением правительства РФ.

Минстрой РФ с 2021 года курирует федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры".

Корпорация "Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.