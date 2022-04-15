"Проложить канатную дорогу к одной из популярных смотровых площадок Сочи запланировано к 2024 году. Открытие новой дороги позволит туристам сократить время в пути на гору Ахун с 30 до 10 минут, а историческому объекту увеличить экскурсионный трафик до 500 тысяч человек в год. На реализацию проекта будет выделено 4 млрд рублей", — сообщает пресс-служба НАО "Красная Поляна" в пятницу.

По словам генерального директора НАО "Красная поляна" Андрея Круковского, целью проекта является создание современной транспортной системы, комфортной для туристов и безопасной для природы.

"Канатная дорога — экологичная альтернатива автомобильному транспорту, она позволяет сократить углеродный след на 28% на каждого пассажира. Чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, мы будем использовать наилучшие технологии создания канатных дорог", — цитирует пресс-служба Круковского.

По его словами, строительство канатной дороги пройдет с соблюдением экологических принципов.

"Технология Green Line, позволяет строить канатную дорогу без вырубки зеленых насаждений: гондольные кабины поедут выше кромки деревьев. Это сохранит лес, создаст возможность избежать шумового загрязнения и обеспечить отсутствие выбросов загрязняющих веществ на территории Сочинского национального парка", — отметил Круковский.

Он добавил, что на нижней станции канатной дороги планируется оборудовать визит-центр Сочинского нацпарка. Верхняя станция будет расположена в непосредственной близости от исторического объекта Башня Ахун.

Смотровая башня на горе Ахун была построена в 1936 году и находится на высоте 663 м над уровнем моря. Это — самая высшая точка прибрежной части Большого Сочи, расположенная в междуречье рек Агура и Хоста.