"Несмотря на положительную динамику, к сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции остаётся, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем", — сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

Она отметила, что при организации детского оздоровительного отдыха в приоритете должны быть безопасность и защищенность лагерей, обеспечение детей качественным питанием, недопущение сокращения рациона питания и соответствие меню действующим нормам СанПина.