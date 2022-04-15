"Что касается 2022 года, то мы планируем, что в летней оздоровительной кампании будет задействовано 38 тыс. 755 организаций, что на 3% больше, чем в 2021 году. А численность детей, которые отдохнут летом в детских лагерях составит не менее 5 млн рублей", — сказала Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года.

"Общий объем финансирования, пока, по предварительной оценке, запланированный регионами на организацию летнего отдыха и оздоровления детей летом 2022 года составит 58,7 млрд рублей, это на 20% больше чем в 2021 году", — процитировали вице-премьера в ее аппарате.

Кроме того, как сообщила Голикова, в этом году почти 6 тыс. детей с 5 по 8 класс из регионов арктической зоны бесплатно отдохнут в лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края, Республике Крым, в Севастополе, на побережье Каспийского и Японского морей, а также в Адыгее и курортах Кавказских минеральных вод. На это правительством дополнительно выделено 500 млн рублей.

Вице-премьер отметила, что также продолжена программа кэшбека на покупку путевок в детские лагеря. В этом году сумма финансирования программы увеличена с 4 млрд до 7,5 млрд рублей.

Голикова напомнила, что программа стартовала с 31 марта, родители могут приобретать путёвки для детей с 1 мая по 30 сентября. На сегодняшний день по программе приобретено 106,6 тыс. путевок на сумму 3,9 млрд рублей, 1,64 млрд рублей возвращены в качестве кэшбека.

Роспотребнадзор в этом году снял ограничения по заполняемости детских лагерей, поэтому они вновь смогут принимать детей в полном объеме, добавила вице-премьер.