Посетителям будет доступен двухкилометровый маршрут по стене, посещение выставок в Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской башнях, а также двух смотровых площадок — в Тайницкой и Георгиевской башнях.

По словам управляющего делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, "это единственный в России самый длинный круговой маршрут по крепостной стене". Гостям во время прогулки открываются виды на город и нижегородскую Стрелку.

Он напомнил, что полностью замкнуть боевой ход удалось в августе прошлого года благодаря масштабной реставрации Нижегородского кремля.

До этого в течение 230 лет обойти кремль по стене было невозможно: в конце 18 века в результате оползня Зачатская башня вместе с частью стены была полностью разрушена. Восстановить ее удалось лишь в 2012 году, однако боевой ход оставался закрытым из-за аварийных участков стены между Борисоглебской и Георгиевской башнями. Кроме того, в 2018 году ураганный ветер повредил около километра деревянного покрытия стен.

В ходе реконструкции Нижегородского кремля было отремонтировано более 1,5 км кладки пола боевого хода, заменены разрушенные белокаменные ступени, устаревшие выносные лотки, обновлено 6 756 кв. м кровли стен и башен. При ремонте использовались кирпич и дерево, максимально приближенные к аутентичным. Также удалось перенести под землю 800 метров газовой трубы, оставшейся с советского периода и проходившей прямо по стене, на участке от Пороховой до Кладовой башни.