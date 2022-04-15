"На начало мая по сравнению с прошлым годом продано на 50% больше билетов. Всего на майские праздники "Гранд Сервис Экспресс" предложил 60 тыс. мест, из которых 30% сейчас свободны", — говорится в пресс-релизе.

ГСЭ сообщил также об очередном продлении доппоезда из Москвы в Симферополь и обратно, на этот раз — до середины мая. "На период майских праздников и до 15 мая продлевается курсирование дополнительного поезда "Таврия" N196/195 сообщением Москва-Симферополь. Продажи билетов будут открыты в ближайшее время. Поезд был назначен 25 февраля для усиления пассажирского сообщения с южными городами после временного закрытия аэропорта в городе Симферополе", — отмечает перевозчик.

"Гранд Сервис Экспресс" в начале мая будет отправлять в Крым и обратно поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска и Астрахани.

При этом перевозчик с середины апреля 2022 удлиняет составы регулярных поездов на два-четыре вагона: N7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, N 92/91 Москва — Севастополь, N 174/173 Москва — Евпатория, N 141/142 Пермь — Симферополь, N75/76 Омск — Симферополь. "Увеличенные составы будут курсировать на майские праздники и далее до конца лета", — сообщает ГСЭ.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург. ГСЭ в 2019 году обратился в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получил одобрение и запустил поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.