В сообщении говорится, что в экспозиции представлено более 40 произведений: это и картины дореволюционного "русского периода" творчества Рериха, и станковые полотна и натурные этюды индийского периода жизни мастера 1930-1940-х годов, когда он находился в эмиграции.

Кроме того, 16 апреля в Астраханской Государственной картинной галерее имени Догадина открывается выставка "Выдающиеся художники из собрания Государственного Русского музея".

На экспозиции будет представлено более 65 произведений живописи. Зрители увидят картины Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Перова, Ивана Шишкина, Николая Ярошенко, Григория Мясоедова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова.

"Широкий охват творчества передвижников (от членов-учредителей до представителей молодого поколения начала XX века) отражает почти полувековой путь развития одного из самых влиятельных художественных объединений России", — говорится в сообщении.