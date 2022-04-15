Полеты по маршруту возобновлены 15 апреля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Embraer-195 в компоновке 107 пассажирских кресел.

Время в полете составит примерно 3 часа, так как самолет полетит над Балтийским морем в обход Литвы и других стран ЕС. Ранее этот маршрут занимал не более 50 минут.

Ранее на этом маршруте выполняла рейсы авиакомпания Nordwind, но затем отменила полеты.

Как сообщалось, "Белавиа" приостановила выполнение рейсов между Минском и Калининградом с 27 мая 2021 года в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.