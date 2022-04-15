Со следующей недели власти страны отменят комендантский час в ресторанах, кафе и других местах. Также будет отменен запрет на крупные политические митинги и другие мероприятия, в которых участвуют более 300 человек.

С 25 апреля жители Южной Кореи смогут питаться внутри кинотеатров, религиозных учреждений, на авто- и железнодорожных вокзалах.

Граждане все еще будут обязаны носить медицинские маски в помещениях, однако власти могут отменить правило о ношении масок на улице в ближайшее время, если заболеваемость продолжит падать.

В пятницу в стране было выявлено почти 126 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что почти в пять раз меньше, чем в марте, когда в стране были зафиксированы рекордные 621 тыс. случаев. Также в пятницу от последствий заболевания скончались 264 человека.