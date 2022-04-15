Как сообщает пресс-служба ГЖД, возможность запуска интермодальных маршрутов с использованием пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, и пассажирских судов "Валдай 45Р" стороны обсуждали в ходе рабочей встречи на текущей неделе.

Планируется согласовать время прибытия и отправления поездов с графиком следования судов до Городца и поселка Макарьево в Нижегородской области, говорится в сообщении.

"Похожая практика симбиоза железнодорожного и водного транспорта при выстраивании межрегиональных маршрутов успешно зарекомендовала себя в других регионах России. Например, подобная схема движения связывает остров Валаам с Москвой, Санкт-Петербургом и Петрозаводском", — отмечается в пресс-релизе.

Расширение географии интермодальных перевозок предусмотрено Комплексной программой инновационного развития "РЖД", а также транспортной стратегией РФ до 2030 года.