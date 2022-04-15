"За первый квартал 2022 года в здравницах и пансионатах Кисловодска отдохнуло более 70 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем в 2021 году. И это без учета частного сектора и экскурсий без ночлега. Это исторический рекорд", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

Таким образом, турпоток в Кисловодск в январе-марте вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Глава города отметил, что отдых в Кисловодск выбирает все больше жителей России, отказываясь, в том числе и от заграничных поездок.

"Уверен, этот год станет рекордным для Кисловодска по объему туристического потока", — подчеркнул он.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. В городе функционирует 123 объекта для размещения гостей общей емкостью 15 тыс. мест, в том числе 40 санаториев, 14 пансионатов, 67 гостиниц. К 2024 году планируется создать еще 13 новых мест размещения благодаря строительству новых санаториев, пансионатов и гостиниц.