Самую большую прибыль получили S7 (12 млрд руб.), "Уральские авиалинии" (5,4 млрд руб.), "Победа" (4,9 млрд руб.) и "ЮТэйр" (3,8 млрд руб.).

Наибольший убыток — 45,6 млрд руб. — сгенерировал "Аэрофлот". Кроме него, убыток зафиксировали Red Wings (1,9 млрд руб.) и Nordstar (808 млн руб.).

Общий годовой чистый убыток пятнадцати авиакомпаний составил почти 19 млрд руб. По итогам 2020 года, когда отрасль столкнулась с кризисом из-за COVID-19, этот показатель был на уровне 123 млрд руб., то есть в 6,5 раза больше.

По данным Росавиации, все российские авиакомпании в 2021 году перевезли 111 млн пассажиров, это на 60% больше показателя 2020 года. Пассажиропоток на внутренних линиях составил 87,5 млн человек (+56%), на более коммерчески привлекательных международных — 23,5 млн человек (+80%).