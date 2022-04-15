Форум был организован управлением по развитию туризма и автономной некоммерческой организацией "Алтайтурцентр". География форума была представлена не только регионами Сибирского федерального округа, в нем приняли участие представители Республики Бурятия, Карачаево-Черкесской Республики, Самарской, Свердловской, Тюменской областей и Москвы. Среди международных участников форума были представители Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Монголии.

Всего в рамках форума состоялось около 10 мероприятий, часть из которых была посвящена 100-летию федеральной автомобильной дороги Р256 "Чуйский тракт". Его истории и роли в развитии туризма были посвящены научно-практическая конференция и фотовыставка, которая до 1 июня будет знакомить гостей Барнаула с 40 уникальными фотоработами, зафиксировавшими разные этапы становления и развития федеральной трассы.

В ходе форума участники Сибирского съезда экскурсоводов и инструкторов смогли обсудить вопросы текущей ситуации в регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, подготовку кадров для отрасли, перспективные направления работы с туристами, связанные с цифровизацией объектов культурного наследия в музейной и экскурсионной деятельности. Сотрудникам турфирм эксперты рассказали о новых возможностях для бизнеса во время кризиса, включая увеличение роли онлайн-продаж в реализации турпродукта.