2020 год, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом на фоне COVID-19, компания закончила с чистым убытком в 2,1 млрд руб. До этого последний раз у "ЮТэйр" была прибыль за 2017 год (101 млн руб.), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакса".

Выручка компании в прошлом году выросла на 49%, до 48,7 млрд руб., себестоимость продаж — на 42%, до 48,5 млрд руб.

Объем денежных средств и их эквивалентов на конец года составлял 4,9 млрд руб. (на конец 2020 года — 643 млн руб.). Долгосрочные обязательства были на уровне 23,1 млрд руб. (годом ранее — 16 млрд руб.), в том числе заемные средства — 18,5 млрд руб. (годом ранее — 12,5 млрд руб.). Краткосрочные обязательства были на отметке 44 млрд руб. (против 62,7 млрд руб.): большую часть этой суммы составляла кредиторская задолженность, которая к концу 2021 года выросла до 33,1 млрд руб. с 10,6 млрд руб. на конец 2020-го. Краткосрочные заемные средства сократились с 50,9 млрд до 10,4 млрд руб.

Пассажиропоток компании в 2021 году вырос на 50%, до 7,1 млн пассажиров. Загрузка кресел была на уровне 82%.

Отчетность "ЮТэйр" по РСБУ отражает результаты деятельности самолетного сегмента группы "ЮТэйр". В группу также входят вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута.

Группу "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".