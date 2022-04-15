Таким образом, всего в летний период в дальнем сообщении из Иркутской области и Бурятии будет задействовано 11 составов на юг России.

"В настоящее время к перевозкам готовится дополнительный парк вагонов. В дальнем сообщении будет задействовано свыше 470 вагонов, большая часть из них оборудована установками кондиционирования воздуха", — говорится в сообщении.

В пассажирских перевозках пригородного сообщения будут курсировать 24 поезда по Республике Бурятия и 112 составов по Иркутской области, что, по оценкам ВСЖД, полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.

Филиал также обещает организовать дополнительные кассовые окна на станциях Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Северобайкальск, Зима, Коршуниха-Ангарская, Тайшет.