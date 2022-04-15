"Адыгея — дорогой для меня край, где прошло мое детство. Это невероятные горы, ущелья, водопады. Уверен, предстоящий юбилей будет еще одним толчком для развития туризма в республике", — заявил Чернышенко во время рабочей встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в Москве.

Чернышенко отметил, что по итогам прошлого года количество гостей, посетивших Адыгею, превысило население республики, которое составляет более 460 тыс. человек, и напомнил, что при подготовке юбилея необходимо учитывать необходимость наращивания турпотока.

Он добавил, что юбилейные торжества станут дополнительным стимулом для туристов посетить Адыгею. Поэтому важно завершить все работы в установленные сроки.

"Мы благодарны правительству России за оказываемую поддержку и помощь в развитии региона. Все проекты, запущенные к 100-летию республики, мы не останавливаем. Работы по ним идут хорошими темпами, вовлечены руководители отраслевых министерств и ведомств, главы территорий. Убеждён, что к юбилею республика станет ещё более комфортной для жителей и привлекательной для гостей", — отметил в свою очередь Кумпилов.

Чернышенко добавил, что собирается во второй половине мая в Адыгею с рабочей поездкой, во время которой оценит подготовку к юбилею и ход работ по формированию экокурорта "Лагонаки".

100-летие государственности республики Адыгея отмечается в 2022 году.