По сообщению ОАО "РЖД", в расписание возвращаются международные поезда №306/305 Иркутск — Улан-Батор формирования АО "ФПК" (дочернее общество РЖД) и №305/306 Улан-Батор — Иркутск формирования АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД, железные дороги Монголии).

Поезд №306/305 Иркутск — Улан-Батор формирования ФПК будет отправляться из Иркутска 1 раз в неделю по пятницам, из Улан-Батора — по субботам. Поезд формирования УБЖД будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором аналогично — 1 раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска — по вторникам.

Из Иркутска поезда будут отправляться в 7:57 (здесь и далее по местному времени), прибывая в Улан-Батор в 6:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезда будут отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток.

В составе поезда ФПК курсируют вагоны купе и СВ, а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан.

Для въезда на территорию РФ всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию РФ.

Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено с 10 марта 2020 г. в соответствии с обращением УБЖД на фоне COVID-19.