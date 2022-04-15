"Судя по прогнозам турпотока, сезон обещает быть жарким. Наш город за летний сезон готовится принять 4,5 млн гостей. Подходим к организации сервиса со всей серьезностью", — написал Копайгородский в своем телеграм-аккаунте в пятницу.

Он отметил, что в этом году впервые почти 30 пляжей прошли добровольную сертификацию

"Сертификация Ростуризма — это отечественный "знак качества" для пляжных территорий. Система оценки разработана в нашей стране в прошлом году, она задает высокие экологические стандарты, что особо значимо в Год экологии на курорте", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, сертификаты Ростуризма говорят о чистоте моря и побережья, безопасности и доступности отдыха, а также о высоком уровне благоустройства курортной инфраструктуры.

"К сезону в Сочи будут реять флаги цветов соответствующих категорий: синие — наивысшей, таких у нас большинство. Работу в этом направлении продолжим", — отметил Копайгородский.

Он также сообщил, что к летнему сезону в Сочи подготовят 188 пляжей. Все они будут хорошо оборудованы, удобны и безопасны для отдыха.

"Пляжных территорий с хаотично расставленными объектами торговли и засильем наружной рекламы на курорте быть не должно, людям нужны эстетика и комфорт. И город готов их организовать. Пляжи оформим в единой стилистике в соответствии с каталогом и рекомендациями", — заверил Копайгородский.

"Туристы Сочи в этом году увидят на курорте много позитивных изменений, смогут оценить и полностью обновленные пляжи "Дагомыс", "Русалочка" и набережную "Жемчужина Сочи", их реконструкцию планируют завершить как раз к сезону", — добавил он.

Ранее сообщалось, что официальное открытие летнего курортного сезона в Сочи запланировано на 26-29 мая. При этом с 1 мая в городе ожидается массовый заезд туристов, а места размещения будут заполнены более чем на 90%.