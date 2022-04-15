"С большим другом Псковской области, продюсером Эдуардом Пичугиным обсудили, как в этом году будет проходить кинофестиваль "Западные ворота". По многочисленным просьбам гостей, режиссеров, продюсеров, артистов принято решение перенести фестиваль на начало июля. Так он не будет совпадать с другими важными событиями киноиндустрии", — написал Ведерников в своем телеграм-канале.

Для проведения кинофестиваля задействуют открытые площадки, в том числе в музейном комплексе Палаты Постниковых и Дворе Подзноева.

"В рамках фестиваля впервые будет отдельная номинация, где сами зрители будут выбирать лучший, по их мнению, фильм. Всего в программу фестиваля войдут 6 новых российских картин. Большое внимание уделим детской аудитории, на фестивале будут представлены детские фильмы и анимационные мультфильмы. Открывать кинофестиваль будем картинами, снятыми на территории Псковской области", — рассказал глава региона.

По его словам, зрителей и гостей ждет много сюрпризов и ярких впечатлений.

Кинофестиваль "Западные ворота" впервые прошел в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года в Международные Ганзейские дни. На фестивале были представлены лидеры национального проката европейских стран, а оценивало картины жюри, в которое вошли известные актеры, режиссеры и кинопродюсеры. Организаторами фестиваля являются старейшая российская киностудия "Ленфильм", администрация Псковской области при поддержке министерства культуры РФ.