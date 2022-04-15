"Сегодня министерство торговли США при содействии Бюро промышленности и безопасности сообщило, что еще 10 воздушных судов, вероятно, нарушили меры экспортного контроля США, в том числе семь из них — коммерческие самолеты, принадлежащие Белоруссии или находящиеся под ее управлением", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Таким образом, в список внесены семь самолетов белорусской авиакомпании Belavia, два лайнера относятся к авиапарку компании Utair и один — "Аэрофлота".

Ведомство напоминает, что 24 февраля 2022 года Бюро промышленности и безопасности США ввело строгий контроль в отношении продукции для авиации, направляемой в Россию. 2 марта бюро приняло аналогичные меры в отношении Белоруссии.