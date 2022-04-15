"В этом году в регионе пройдут крупные событийные мероприятия: фестивали "Тула — мастерская России", "Кремлевские сезоны", XIX фестиваль Крапивы, VI Международный театральный фестиваль "Толстой". Свои выставочные проекты представят федеральные музеи и фонды", — заявила Рыбкина на форуме "Музейные маршруты России", который проходит в государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Московской области.

Министр отметила, что в регионе работают 114 музеев. Музеи и музейные кластеры созданы в 22 муниципальных образованиях региона. Они объединяют 8 музейных маршрутов: "Музейный квартал", "Тульский рубеж", "Вересаевский променад", "Императорский маршрут", "Засечный маршрут", "Куликовский маршрут", Тургеневский и Бунинский маршруты.

"Одна из лучших наших практик — музейный проектный офис, который объединяет ведущих региональных и федеральных экспертов и представителей творческих индустрий. Мы применяем современные креативные подходы в формировании как экспозиций и передвижных выставок, так и логистических решений", — подчеркнула Рыбкина.

Форум завершит работу 15 апреля.

В 2021 году Тульскую область посетили 1 млн 347 тыс. туристов.